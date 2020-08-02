Захарова: Зеленскому и его предшественникам необходимо вместе обсудить суть "Минска-2"

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Президенту Украины Владимиру Зеленскому и его предшественникам на посту главы государства необходимо вместе обсудить суть минских соглашений. Об этом в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова написала в Facebook.

Так она прокомментировала слова бывшего президента Украины и нового главы делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонида Кравчука, который заявил, что "не совсем понимает составляющие особого статуса Донбасса, о котором говорится в минских соглашениях".

"Может, им не бесконечные международные саммиты созывать, а наконец провести один внутриукраинский? Собраться вчетвером (бывшим президентам Украины Леониду Кравчуку, Леониду Кучме, Петру Порошенко и действующему главе государства Владимиру Зеленскому - прим. ТАСС) и попытаться понять, что же записано в минских соглашениях? - написала Захарова. - Участники все в теме: двое были в контактной группе, один подписывал минские документы, один сделал их частью предвыборной программы".

"Немаловажный факт - из этой четверки у двоих вопросов по "минскому пакету" не возникало, они ни разу не заявляли, что им что-то не понятно, энергично обсуждая его реализацию по мировым столицам и требуя от Москвы "не тормозить процесс". Вот пусть и расскажут двум другим, что же там такого написано", - добавила дипломат.