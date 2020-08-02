Эксперт: отсутствие Договора о РСМД сильно повлияло на мир в психологическом плане

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), из которого США вышли ровно год назад, сильно сказалось на глобальной безопасности с психологической точки зрения. Такое мнение в воскресенье в беседе с корр. ТАСС высказал председатель совета Фонда международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

"С чисто военной точки зрения [отсутствие] этого договора каким-то радикальным образом не повлияло, но с психологической - бесспорно, - сказал эксперт. - Более того, еще больше продолжает влиять то обстоятельство, что было очень много разговоров, что на месте договора может быть другой договор, более отвечающий современной военной, технической, политической и иной реальности".

По его словам, продвижения в создании договора на замену ДРСМД практически нет: "Ощущение, что в ближайшее время такое соглашение не будет достигнуто. Тем более, [соглашение], которое могло бы обеспечить сравнительно всемирное вовлечение держав, обладающих подобным оружием. Сколь-либо серьезных разговоров об этом не ведется. В целом это знак некоторого ухудшения качества международной безопасности".

Шансы привлечения Китая к новому соглашению, на котором настаивают США, крайне невысоки, подчеркнул аналитик. "Мы видим, что идет обострение между США и Китаем. Отдельные проблески позитива иногда возникают, но в целом динамика негативная. Кто-то даже говорит о новой холодной войне, хотя, я думаю, это не очень уместный термин, - пояснил он. - Договор о ракетах должен касаться всех стран, которые в состоянии располагать, производить, действовать таким оружием, тем более, что появляются принципиально новые виды вооружений, которые требуют нового подхода".

Говоря о возможном включении в новое соглашение Великобритании и Франции, о необходимости которого заявляют в России, Быстрицкий отметил, что эти предложения сталкиваются с очень серьезным противодействием со стороны элит западных стран: "Сейчас Россия может сделать много позитивных шагов в этом направлении, использовать свое влияние, но без доброй воли других стран это влияние не может привести к достижению результата. В этом отношении российские власти ведут себя достаточно последовательно и предлагают хотя бы поискать возможные решения". При этом аналитик указал на важность сохранения форматов наподобие контактов России и США по стратегической стабильности в Вене.

Действие ДРСМД было прекращено 2 августа 2019 года по инициативе США. В Вашингтоне объяснили свое решение отказом России выполнить американское ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Соединенных Штатов и их союзников по НАТО, нарушают положения документа. Москва отвергала эти обвинения, заявляя, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных договором параметров, и выдвигала Вашингтону встречные претензии.