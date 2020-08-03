Смоленский облизбирком зарегистрировал Алексея Островского кандидатом в губернаторы

ТАСС, 3 августа. Действующий губернатор Смоленской области Алексей Островский, выдвинутый от ЛДПР, зарегистрирован кандидатом на должность главы региона, выборы которого назначены на 13 сентября. Об этом в понедельник сообщили ТАСС в областной избирательной комиссии.

"Документы для выдвижения и регистрации соответствуют требованиям избирательного законодательства. Принято решение зарегистрировать Алексея Владимировича Островского в качестве кандидата на должность губернатора Смоленской области", - сказал собеседник агентства.

Прием документов на выдвижение кандидатов на должность губернатора Смоленской области проходил с 16 июня по 5 июля. Также о намерении участвовать в выборах заявили представители от партии "Коммунисты России" Александр Бичаев и Андрей Митрофаненков от КПРФ, Ольга Калистратова от "Справедливой России", Виталий Клюкин от партии "За справедливость!". Выдвиженец Казачьей партии РФ Виктор Степченков отказался от участия в выборах.

Выборы губернатора Смоленской области пройдут 13 сентября 2020 года. По региональному законодательству кандидаты в губернаторы выдвигаются партиями - избирательными объединениями.