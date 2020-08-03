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Глава МИД ФРГ может посетить Россию 11 августа

Ранее Маас выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Визит министра иностранных дел ФРГ Хайко Мааса в Россию 11 августа прорабатывается. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в российском дипведомстве.

"[Визит] прорабатывается", - сказал собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.

В апреле этого года Маас в интервью изданию Der Spiegel выразил надежду на скорую встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым, несмотря на распространение коронавируса. В свою очередь Лавров заявил, что германского министра ждут в Москве в любое время, а его безопасность будет полностью обеспечена.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГерманияРоссияМаас, Хайко
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