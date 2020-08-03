Партия "Новые люди" на съезде 8 августа изберет нового председателя

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Партия "Новые люди" проведет второй съезд 8 августа в Москве, на нем, в частности, намечено избрать нового председателя партии. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе партии.

"В повестку дня съезда включены три вопроса. В частности, планируется избрать нового председателя партии", - говорится в сообщении. Источник, близкий к партии, сообщил, что на пост председателя "Новых людей" будет предложен инициатор создания партии, основатель компании Faberlic Алексей Нечаев.

Кроме того, на съезде планируется избрать новый состав центрального совета партии и создать экспертный совет, уточнили в пресс-службе. "Также на съезде будут представлены партийные проекты, которые будут реализованы в 2020 и 2021 годах.

На съезд приглашены сторонники из всех регионов, где зарегистрированы отделения партии", - отметили в пресс-службе.

1 марта на учредительном съезде партии "Новые люди" 120 делегатов приняли решение о создании 55 региональных отделений. Делегаты съезда сформировали центральный совет, который возглавила председатель Лиги независимых предпринимателей Ирэна Лукиянова. В апреле Минюст принял решение о государственной регистрации партии "Новые люди". Впоследствии партия выдвинула около 600 кандидатов на выборы в сентябре в 13 регионах страны.