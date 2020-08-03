Пять кандидатов зарегистрированы на участие в выборах губернатора Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Ростовской области зарегистрировала пять кандидатов на должность губернатора региона, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе избиркома.

"Сегодня, 3 августа, состоялось 115-е заседание избирательной комиссии Ростовской области. Члены облизбиркома приняли постановления о регистрации пяти кандидатов на должность губернатора Ростовской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на пост главы региона претендуют руководитель фракции КПРФ в заксобрании области Евгений Бессонов, координатор ростовского регионального отделения ЛДПР Петр Пятибратов, руководитель партийной фракции "Справедливая Россия" в городской думе Ростова-на-Дону Алексей Лященко, гендиректор "Инновационной сервисной компании" Владимир Башкатов, выдвинутый ростовским региональным отделением партии "Патриоты России", и действующий глава региона Василий Голубев, поддержанный региональным отделением партии "Единая Россия".

Ранее в пресс-службе сообщили, что депутат законодательного собрания Ростовской области Вахтанг Козаев, уведомивший комиссию о выдвижении от партии "Социальная защита", не представил документы, необходимые для регистрации.

Региональное законодательное собрание назначило выборы губернатора Ростовской области на 13 сентября. В этот же день состоятся выборы органов местного самоуправления ряда городов и районов области, а также дополнительные выборы в заксобрание региона по двум округам.