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Путин подписал указ о выдаче дипломатического паспорта зампреду СБ РФ и его супруге

Этот пост занимает бывший глава правительства Дмитрий Медведев

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин включил заместителя председателя Совета безопасности РФ в число лиц, которым выдаются дипломатические паспорта для пересечения границы страны. Соответствующий указ главы государства опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Пост зампреда Совбеза России, созданный в 2020 году, занимает бывший глава правительства РФ Дмитрий Медведев.

Указ главы государства предусматривает выдачу дипломатического паспорта также супруге (супругу) зампреда Совбеза РФ.

Соответствующие изменения вносятся в ранее утвержденный президентом перечень лиц, которым выдаются дипломатические паспорта. Документ состоит из более чем 50 позиций, включающих не только высокопоставленных госслужащих, но и их супруг (супругов). Он не является исчерпывающим: согласно внесенной новым указом поправке, дипломатические паспорта могут выдаваться "иным лицам по решению президента РФ на основании мотивированных ходатайств федеральных органов государственной власти".

В новость были внесены изменения (17:18 мск) - добавлены подробности.
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Теги
Путин, Владимир ВладимировичМедведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
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