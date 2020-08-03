Памфилова: ЦИК не будет готов к полному проведению онлайн-голосования на выборах в Думу

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова считает, что комиссия не будет технически готова к внедрению дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму в 2021 году в масштабах всей страны.

"Что, касается выборов в единый день голосования в будущем году, когда будет крупная кампания [по выборам] в Госдуму <...> Я не могу сказать, я не уверена, что мы к этому времени будем готовы технически для того, чтобы уже повсеместно наряду с традиционным голосованием внедрить электронное голосование", - сказала Памфилова на всероссийском молодежном образовательном форуме "Территория смыслов" в понедельник.

По ее словам, комиссия "ставит себе такую задачу, но для этого очень много надо сделать". "Мы должны продумать все варианты, чтобы оценить риски вторжения, несанкционированного вмешательства. С другой стороны, чтобы ни у кого, даже у самых критически настроенных политиков или экспертов не было сомнений, что процесс контролируется и обеспечивает тайну голосования", - отметила глава ЦИК.

Президент РФ Владимир Путин 23 мая подписал закон, предусматривающий внесение изменений в избирательное законодательство РФ, в том числе дающий возможность дистанционного сбора подписей избирателей и дистанционного электронного голосования на федеральном уровне. Документом вводится понятие "дистанционное электронное голосование", под которым понимается голосование без использования бюллетеня, изготовленного на бумажном носителе, с использованием специального программного обеспечения. Устанавливается, что при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, референдума субъекта РФ, местного референдума в случаях и порядке, которые установлены ЦИК России, может быть предусмотрена возможность голосования избирателей, участников референдума по почте, а также предусмотрено дистанционное электронное голосование.

Возможность дистанционного электронного голосования была предусмотрена законом о проведении всероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ. Оно началось в 10:00 мск 25 июня и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Для участия в онлайн-голосовании было подано около 1 млн заявлений от москвичей и почти 140 тыс. - от нижегородцев. Итоговая явка составила 93,02%.

Сбор подписей

Памфилова уверена, что внедрение новых технологий, в том числе сбор подписей электронным путем, не снижает потенциальной активности партий и необходимости работать с избирателями.

Она напомнила, что в преддверии предстоящего в сентябре единого дня голосования в трех регионах - Чувашии, Челябинской области и Пермском крае - сбор подписей избирателей ведется в том числе электронным путем. "Есть запрос, это удобная форма. А с другой стороны, это никак не исключает дееспособность партий, необходимость работать с избирателем", - констатировала Памфилова. По ее мнению, никакие технологии не освобождают от "умения или неумения работать с избирателями, умения убеждать".

Поэтому, полагает глава ЦИК, "самые совершенные технологии не исключают человека из политического процесса, наоборот, для умных, потенциально перспективных это [использование технологий] - мощный способ, чтобы реализовать свой потенциал".

В мае этого года Госдума приняла закон о возможности дистанционного сбора подписей избирателей. Предусматривается возможность сбора подписей избирателей и участников референдума через единый портал государственных и муниципальных услуг, которые необходимы для регистрации кандидата или списка кандидатов, а также для назначения референдума. Количество подписей, собранных онлайн, должно быть прописано в законе субъекта РФ, однако оно не может превышать 50% от количества необходимых для регистрации кандидата подписей.