ЛДПР готова выдвинуть Дегтярева на пост губернатора Хабаровского края

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. ЛДПР намерена выдвинуть кандидатом на выборы губернатора Хабаровского края временно исполняющего обязанности главы региона Михаила Дегтярева, если экс-губернатор Сергей Фургал будет приговорен к лишению свободы или получит запрет занимать государственные должности. Об этом заявил в понедельник лидер партии Владимир Жириновский в интервью радиостанции "Говорит Москва" .

"Если Фургал не вернется или у него будут противопоказания для участия в выборах, то мы, естественно, будем предлагать Дегтярева. Но мы хотели бы, чтобы успокоились жители, чтобы Фургал был освобожден. Просто тут момент возникает: он [губернатор] же должен быть в контакте с президентом, это же вертикаль президентская", - сказал он.

"Если он был бы мэром Комсомольска-на-Амуре, тогда он бы никакого отношения к федеральным структурам не имел. Но здесь губернатор края, руководитель территории, он должен приезжать в Москву каждый месяц. Возможны встречи с президентом, с председателем правительства, Госсовет (они все участвуют). Конечно, надо, чтобы все-таки была какая-то чистота здесь - или суд окончательно снимет все претензии [к Фургалу], или другой будет губернатор этого региона", - добавил Жириновский.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Врио был назначен Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.