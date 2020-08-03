Эксперт: обращение Лукашенко будет определяющим для сторонников интеграции с РФ и Западом

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Обращение президента Белоруссии Александра Лукашенко к народу и парламенту, которое состоится 4 августа, станет определяющим при голосовании избирателей на предстоящих в республике президентских выборах, причем как для сторонников интеграции с РФ, так и для белорусов, ориентированных на взаимодействие со странами Запада. Такое мнение выразил в понедельник ТАСС руководитель центра белорусских исследований Института Европы РАН, эксперт международного дискуссионного клуба "Валдай" Николай Межевич.

"По опыту избирательных кампаний в России, Белоруссии, европейских странах, значительная часть населения (по разным данным, в среднем 10 - 20%) принимают решение ситуативно, в момент прихода на избирательный участок. Это понятно: не все занимаются этими вопросами, скажем так, профессионально и за зарплату, не все знают политическую кухню своей страны достаточно хорошо. Для тех, кто еще не определился с выбором, выступление президента республики, конечно, может иметь большое значение. Это будет иметь большое значение и для тех, кто ориентирован на восточный вектор интеграции, и для тех, кто ориентирован на западный вектор интеграции", - обратил внимание Межевич.

По словам специалиста, в своем выступлении белорусский лидер может обозначить направления будущего развития республики. Эксперт указал на то, что подобные выступления глав государств обычно содержат в себе и оценку пройденного страной пути, и ориентиры на предстоящие годы. "Очень хочется услышать и оценку завершающейся предвыборной кампании, и оценку белорусско-российских отношений, и оценку каких-то наиболее значимых проблем в этих отношениях, - продолжил собеседник агентства. - Подобное выступление - это очень удобная площадка и для того, чтобы сгладить имеющиеся конфликты, и, будем реалистами, если есть необходимость, то подобная площадка - удобное место для того, чтобы конфликт и углубить".

Аналитик указал на то, что сам по себе перенос выступления Лукашенко с 3 на 4 августа не является значимым событием и акцентировать внимание граждан РФ и Белоруссии на этом не стоит. "Определяющее значение выступление имеет для граждан Республики Беларусь, но происходящие там в последние недели события, безусловно, привлекли внимание, и граждане России - не все, но значительная часть, - будут внимательно слушать и делать определенные выводы", - резюмировал эксперт.

В воскресенье пресс-секретарь Лукашенко Наталья Эйсмонт сообщила, что послание президента будет озвучено 4 августа, хотя ранее предполагалось, что это произойдет 3 августа.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа.