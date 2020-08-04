Клишас рассказал, что обсуждение законопроекта о домашнем насилии продолжится осенью

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Обсуждение и доработка законопроекта о домашнем насилии для внесения в российский парламент продолжится в ходе осенней сессии, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью "Парламентской газете", опубликованном во вторник.

"Тема эта никуда не делась. Я думаю, осенью мы к ней вернемся и обязательно найдем правильный баланс интересов в этой непростой истории", - ответил Клишас на вопрос о дальнейшей судьбе законопроекта.

Он уточнил, что необходимо разработать систему профилактических мер против домашнего насилия. "Когда есть состав административного или уголовного преступления, тогда вопросам профилактики уже нет места, уже нужно просто возбуждать дело. А многие боятся этого, не хотят. Потому что, например, административное дело - это зачастую штраф. Из бюджета не самой благополучной семьи просто вынут какое-то количество средств. А они там необходимы, люди не очень богато живут в таких семьях. Наша задача - создать человеку такие условия, чтобы именно у себя дома, рядом с близкими родственниками, с соседями он чувствовал себя безопасно", - пояснил сенатор.

Ранее глава комитета нижней палаты по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил, что ни один из разработанных законопроектов о противодействии домашнему насилию с юридической точки зрения пока не готов к внесению на рассмотрение Госдумы.

О законопроекте

В конце ноября законопроект "О профилактике семейно-бытового насилия в РФ" был размещен в разделе "Обсуждения" на сайте Совфеда. На него пришло около 11 тыс. отзывов. Как сообщала ранее депутат Оксана Пушкина ("Единая Россия"), внести документ в Госдуму планировалось до конца января 2020 года. Однако до сих пор проект закона так и не был внесен на рассмотрение парламента. Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко сообщала, что Совет Федерации вернется к доработке законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия после окончания пандемии коронавируса.

Документ предполагает введение защитных и судебных защитных предписаний, призванных оградить жертву домашнего насилия от агрессора. Как следует из имеющегося проекта закона, под семейно-бытовым насилием подразумевается угроза или деяние, которое причиняет физическое или психическое страдание, наносит имущественный вред при условии, что оно не содержит признаков административного правонарушения или уголовного преступления.