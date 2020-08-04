Госдума осенью может принять в 1 чтении законопроект о запрете клеток в залах судов

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Законопроект о запрете использования защитных кабин (клеток) в залах судебных заседаний может быть принят в первом чтении уже в начале осенней сессии. Об этом сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в интервью, опубликованном во вторник в "Парламентской газете".

"Думаю, в первом чтении законопроект может быть принят очень быстро, даже в начале осенней сессии. Дальше, конечно, потребуется какое-то время для уточнения финансово-экономического обоснования", - сказал сенатор.

Клишас добавил, что принятие этого закона потребует определенных расходов бюджета для увеличения финансирования МВД, а также Службы судебных приставов. "Но это нужно сделать. Ведь это не вопрос денег, это вопрос достоинства человека и того, как государство к этому относится", - отметил он, назвав помещение человека в "клетку" унижением его достоинства.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала до конца года обеспечить принятие данного законопроекта.

Законопроект о запрете использования защитных кабин в залах судебных заседаний был внесен группой членов Совета Федерации в Госдуму в ноябре 2018 года.

Согласно тексту инициативы, предлагается запретить "помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом". Матвиенко ранее сообщала, что правительство РФ дало положительное заключение на законопроект. Однако к настоящему времени проект не был рассмотрен Думой даже в первом чтении.