Евгений Никонов будет зампредом по социальным вопросам в Хабаровском крае

ХАБАРОВСК, 4 августа. /ТАСС/. Врио Хабаровского края Михаил Дегтярев представил нового заместителя председателя правительства по социальным вопросам, которым станет экс-начальник управления в Департаменте здравоохранения Москвы Евгений Никонов. Об этом Дегтярев сообщил в Instagram.

"На краевом штабе по коронавирусу представил сегодня Евгения Леонидовича Никонова. Он займет должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам. В ближайшее время я подпишу соответствующее распоряжение", - написал Дегтярев.

Никонов работал начальником управления делами и координации деятельности Департамента здравоохранения города Москвы. По словам Дегтярева, он грамотный организатор здравоохранения. "И, что немаловажно, [он] хабаровчанин! Евгений Леонидович закончил наш Дальневосточный государственный медицинский университет, работал в системе здравоохранения края, после чего переехал в Москву. Возвращаем ценного специалиста в родную гавань!" - написал Дегтярев.

Должность заместителя председателя правительства края по социальным вопросам пока занимает Юрий Минаев.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Врио был назначен Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи.