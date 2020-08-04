Председатель "Яблока" пожаловался Памфиловой на выбраковку подписей избиркомами

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил заявление председателю Центризбиркома РФ Элле Памфиловой в связи с якобы допускаемыми избирательными комиссиями нарушениями в ходе сбора и проверки подписей в поддержку кандидатов от партии в ряде регионов. Об этом во вторник сообщила пресс-служба партии.

"Председатель партии "Яблоко" Николай Рыбаков направил заявление главе ЦИК Элле Памфиловой, в котором выразил протест действиям избирательных комиссий в рамках процедуры сбора и проверки подписей в Челябинской, Ивановской, Орловской и Рязанской областях", - говорится в сообщении.

В тексте Рыбаков приводит примеры, как утверждают в партии, умышленного искажения при прочтении фамилий избирателей в Ивановской и Челябинской области при внесении избирателями в подписные листы. В частности, избиркомы якобы "умышленно "находят" массовые "ошибки" в написании их фамилий", выбраковывая подписи в поддержку кандидатов от "Яблока".

Ранее на сайте "Яблока" сообщалось, что 24 июля на заседании областной избирательной комиссии было принято решение об отказе в регистрации списка кандидатов от партии в депутаты заксобрания Челябинской области седьмого созыва. В партии отметили, что они предоставили 13 878 подписей избирателей в свою поддержку, однако избирком посчитал, что свыше 20% этих подписей являются недействительными и недостоверными.

Памфилова на заседании ЦИК 29 июля заявила, что в комиссию пока не поступало официальной жалобы от партии "Яблоко" на отказ в регистрации федерального списка кандидатов в депутаты заксобрания Челябинской области, при том что с момента отказа прошло шесть дней. По ее словам, в ЦИК официально должно обратится челябинское региональное отделение партии "Яблоко" с жалобой на постановление избирательной комиссии Челябинской области об отказе в регистрации, чтобы Центризбирком мог начать проверку.