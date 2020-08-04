Пять человек зарегистрировали кандидатами на пост губернатора Камчатки

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Камчатского края зарегистрировала пять кандидатов на пост губернатора региона, выборы которого пройдут в сентябре. Об этом сообщили ТАСС во вторник в комиссии.

"Из 16 претендентов, объявлявших о своем желании поучаствовать в выборах, свои данные для регистрации кандидатом на пост губернатора Камчатского края предоставили восемь человек. Однако троим было отказано по разным причинам. В избирательные бюллетени войдут пять фамилий: Дмитрий Бобровских от партии "Справедливая Россия", Валерий Калашников от ЛДПР, Александр Остриков от "Патриотов России", самовыдвиженец Владимир Солодов и представитель Партии Роста Максим Близнюков", - уточнили в избирательной комиссии.

Кандидату от КПРФ Валерию Быкову было отказано в регистрации, так как он предоставил недостаточное количество подписей депутатов в поддержку своего выдвижения и регистрации. Представитель "Гражданской платформы" Андрей Лиходедов также не смог предоставить необходимое количество подписей. Самовыдвиженцу Этибару Тагиеву отказано в регистрации по этой же причине.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля принял отставку Владимира Илюхина с поста губернатора Камчатки и назначил Владимира Солодова врио руководителя региона. Досрочные выборы губернатора края будут проходить 11, 12 и 13 сентября 2020 года.