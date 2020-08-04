Рябков: Россия и США прорабатывают проведение консультаций по антитеррору

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Москва и Вашингтон прорабатывают возможность проведения консультаций по антитеррору, российскую делегацию на них представит замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов. Об этом сообщил во вторник ТАСС замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, все верно, такая встреча прорабатывается, - сказал дипломат, отвечая на соответствующий вопрос. - С нашей стороны это уровень замминистра Сыромолотова".

Рябков напомнил, что данный диалог был приостановлен по инициативе американской стороны. "В Вашингтоне хорошо известно о том, что мы заинтересованы в его продолжении, тем более что тема многоплановая и очень актуальная, - подчеркнул он. - Приветствуем возобновление работы всех форматов, которые себя оправдывали в прошлом. Хотели бы, чтобы этот диалог возобновился".