МИД России осудил нападение боевиков на тюрьму в Джелалабаде

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Террористы по-прежнему остаются значительным фактором дестабилизации обстановки в Афганистане. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с нападением боевиков запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство" (ИГ) на тюрьму в Джелалабаде.

"Решительно осуждаем нападение боевиков международной террористической группировки ИГИЛ (прежнее название ИГ - прим. ТАСС), совершенное 3 августа на тюрьму в городе Джелалабад на востоке Афганистана и приведшее к гибели по меньшей мере 29 человек", - заявили в дипведомстве.

"Данный теракт, равно как и недавние атаки группировки в местах массового скопления мирных граждан в других городах страны, свидетельствует о том, что ИГИЛ по-прежнему представляет серьезную угрозу безопасности Афганистана и является значительным фактором дестабилизации обстановки в регионе", - подчеркнули в министерстве.

Россия призывает власти Афганистана и командование сил США и НАТО, дислоцированных в этой стране, принять целенаправленные, скоординированные и исчерпывающие меры по ликвидации очагов присутствия игиловцев на территории исламской республики, добавили в МИД.