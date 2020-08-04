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Задержание россиян в Белоруссии
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Захарова заявила, что вина задержанных в Белоруссии россиян ничем не доказана

По словам официального представителя МИД РФ, Москва не даст в обиду задержанных в Белоруссии россиян

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Москва не даст в обиду задержанных в Белоруссии граждан РФ, вина 33 задержанных россиян ничем не доказана. Об этом заявила ТАСС во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя выступление президента Белоруссии Александра Лукашенко.

"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", - подчеркнула дипломат.

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БелоруссияРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаЗадержание россиян в Белоруссии
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