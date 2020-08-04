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Захарова прокомментировала слова Лукашенко о братских отношениях России и Белоруссии

По словам официального представителя МИД РФ, "отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова Александр Щербак/ТАСС
Описание
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко прав в том, что братские отношения республики с Россией не подвержены сиюминутным интересам, в том числе электоральным. Об этом заявила во вторник ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, Лукашенко - опытный политик, который не первый раз проводит выборы. "[Лукашенко] прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные, - подчеркнула Захарова. - Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия". 

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияРоссияЗахарова, Мария Владимировна
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