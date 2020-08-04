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Президентские выборы в Белоруссии - 2020

Делегация наблюдателей от Госдумы направится в Белоруссию на выборы президента

ЦИК Белоруссии зарегистрировал пять человек в качестве кандидатов в президенты

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. ЦИК Белоруссии и исполком СНГ направили в Госдуму приглашения для участия российских депутатов в наблюдении за выборами президента страны. Об этом во вторник ТАСС сообщил первый зампредседателя комитета Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Пришли приглашения от ЦИК Белоруссии и исполкома СНГ. Сейчас оформляем командировку. Это будет делегация Госдумы", - сказал он.

Водолацкий уточнил, что в состав делегации вошли депутаты Артем Туров (фракция "Единая Россия"), Казбек Тайсаев (КПРФ), Павел Шперов (ЛДПР) и Сергей Крючек (фракция "Справедливая Россия").

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Ранее Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.

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БелоруссияРоссияПрезидентские выборы в Белоруссии - 2020
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