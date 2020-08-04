Кубанский избирком зарегистрировал еще двух кандидатов на выборы губернатора

КРАСНОДАР, 4 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Краснодарского края зарегистрировала двух новых кандидатов на выборы губернатора - от Партии роста и "Справедливой России". Об этом во вторник сообщил ТАСС представитель регионального избиркома.

"У нас зарегистрирован кандидат от партии "Справедливая Россия" Хмелевской Денис Леонидович и от Партии роста - Лугин Олег Федорович. То есть у нас на данный момент четыре кандидата зарегистрировано", - сказал собеседник агентства.

На официальном сайте регионального отделения партии "Справедливая Россия" сообщается, что Денис Хмелевской является председателем совета регионального отделения партии, депутатом и секретарем комитета по земельным и имущественным отношениям Законодательного собрания Краснодарского края. По данным сайта отделения Партии роста в Краснодаре, Олег Лугин с 2011 года возглавляет ООО "УК Сервис - Сити", оказывающее услуги управления многоквартирными домами.

Депутаты Законодательного собрания Краснодарского края назначили выборы губернатора на единый день голосования - 13 сентября. Ранее избирательная комиссия Краснодарского края зарегистрировала первых двух кандидатов на выборы губернатора региона: Александра Сафронова от партии КПРФ и Ивана Тутушкина от партии ЛДПР. Также документы на регистрацию кандидатом от "Единой России" подавал действующий губернатор края Вениамин Кондратьев.

Кроме того, избирком решил отказать кандидату от Партии социальной защиты Денису Деулину из-за возраста.

В сентябре 2015 года на первых за 11 лет прямых губернаторских выборах в регионе Кондратьев набрал 83,64% голосов. Его ближайший соперник Николай Осадчий от КПРФ получил 7,88%.