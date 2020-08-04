Жириновский: Фургалу предоставят других адвокатов, которые обжалуют меру пресечения

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Партия ЛДПР намерена нанять других адвокатов для защиты экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которые обжалуют решение Мосгорсуда о мере пресечения. Об этом во вторник в своем Telegram -канале сообщил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

"Сейчас мы хотим дать ему адвокатов получше и обжаловать решение Мосгорсуда о мере пресечения. Пусть вернется в Хабаровск, но, когда будет судебное заседание в Москве, он будет приезжать", - говорится в сообщении. По мнению Жириновского, было бы еще лучше "провести суд присяжных и в Хабаровске, как этого просят сами хабаровчане".

Лидер ЛДПР заметил, что сейчас к Фургалу не пускают ни его, ни других депутатов думской фракции. "Это же нарушение. Депутатам Госдумы мешают встретиться с однопартийцем, с бывшим депутатом Госдумы", - указал он.

"Мы рассчитываем, что в итоге Фургал будет оправдан, не хватит улик, чтобы его обвинить. Но если будет обвинительный приговор, мы обратимся к президенту [РФ Владимиру Путину], чтобы добиться помилования", - резюмировал лидер ЛДПР.

Путин 20 июля подписал указ об отставке Сергея Фургала с поста главы края в связи с утратой доверия. Врио был назначен Михаил Дегтярев, возглавлявший комитет Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи. Он, как и Фургал, является членом ЛДПР, входит в высший совет партии, был членом президиума ее фракции в Госдуме.

Отставка Фургала произошла после его задержания и ареста 9 июля. По версии следствия, бывший губернатор региона участвовал в организации убийств предпринимателей и в покушении на убийство, которые совершила организованная преступная группа в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области.