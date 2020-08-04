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Возобновление авиасообщения России с другими странами
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Рябков: расширение списка стран для восстановления авиасообщения может занять недели

Ужк сейчас есть возможность прилететь в Россию через такие крупные авиахабы, как Лондон, Сеул, Стамбул, напомнил замглавы МИД РФ

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Расширение списка стран, с которым РФ восстановит авиасообщение, может занять недели. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Сергей Рябков в ходе онлайн-конференции "США - Латинская Америка - Россия: повестка конструктивного сотрудничества в эпоху пост-COVID-19".

"Я думаю, до открытия [авиасообщения] с большим числом стран пройдут недели", - сказал он.

Рябков напомнил, что уже сейчас есть возможность прилететь в Россию через такие крупные авиахабы, как Лондон, Сеул, Стамбул.

Замглавы МИД РФ выразил надежду, что еще больше столиц и хабов будет добавлено в этот список, как только позволит ситуация.

Россия с 1 августа возобновила приостановленное в конце марта авиасообщение с рядом стран. Регулярные рейсы осуществляются в Великобританию, Танзанию, Турцию. Пока вылететь за рубеж можно только из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону.

Теги
РоссияРябков, Сергей АлексеевичВозобновление авиасообщения России с другими странами
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