В ЦИК РФ заявили, что не примут участия в наблюдении за выборами в Белоруссии

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Центризбирком России не получал официального приглашения от белорусских коллег для участия в наблюдении за выборами президента Белоруссии и принял решение не направлять туда своих наблюдателей, чтобы не ставить под угрозу их здоровье и личную безопасность из-за угрозы заражения коронавирусной инфекцией, сообщила ТАСС во вторник председатель комиссии Элла Памфилова.

"Во-первых, ЦИК России не получала традиционного официального приглашения со стороны своих белорусских коллег, которое заблаговременно направляется в соответствии с имеющимся двусторонним соглашением о сотрудничестве от 4 июня 1998 года", - сказала Памфилова.

По ее словам, российские наблюдатели, которые обычно входят в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, "в этом году также не имеют возможности прибыть в Белоруссию в связи с тем, что БДИПЧ получило соответствующее официальное приглашение белорусской стороны с большим опозданием".

"Вместе с тем, ЦИК РФ не считает возможным направить в Белоруссию своих представителей и в составе наблюдательной миссии СНГ, принимая во внимание, мягко говоря, весьма специфическое отношение руководства Белоруссии к коронавирусной пандемии", - добавила Памфилова.

"Я, как руководитель Центральной избирательной комиссии России, не имею права ставить под угрозу здоровье и личную безопасность своих коллег", - заключила глава ЦИК.

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 4 августа началось предварительное голосование, которое продлится до 8 августа. Ранее Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.