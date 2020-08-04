Николай Фоменко ушел с поста главы московского отделения Партии роста

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Актер и телеведущий Николай Фоменко покинул пост председателя московского отделения Партии роста, новым главой реготделения стал председатель правления ПАО "Совфрахт" Дмитрий Пурим. Об этом во вторник сообщила пресс-служба партии.

"Новым председателем столичного отделения Партии роста стал председатель правления ПАО "Совфрахт", член координационного совета организации "Деловая Россия" Дмитрий Пурим. На этом посту он сменил актера и телеведущего Николая Фоменко", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что решение о переизбрании руководителя московского отделения президиум федерального совета Партии роста принял еще 23 июля. "Кандидатуру Пурима предложил председатель партии Борис Титов, и сегодня, 4 августа, на заседании политсовета московского городского отделения за нее единогласно проголосовали все делегаты районных ячеек", - отмечается в релизе.

По словам Пурима, в настоящее время "предпринимательскому сообществу, отстаивая свои права и права своих коллективов, важно держаться сообща". "Будем стараться, чтобы партия прирастала новыми, яркими лидерами общественного мнения, успешными бизнесменами, готовыми генерировать новые идеи, брать на себя ответственность и открыто выступать против произвола власти. Наша задача - пройти в Госдуму в 2021 году", - отметил он.

В свою очередь Фоменко объяснил свой уход с поста главы столичного отделения партии избранием одним из десяти сопредседателей Партии роста. "Задача Партии роста - создать условия, чтобы предпринимателям хотелось заниматься своим делом, чтобы они не боялись проверок и штрафов. Для этого нужно на всех уровнях включить режим максимального благоприятствования предпринимательству как основе движения вперед. Теперь я буду заниматься этим уже в качестве сопредседателя", - отметил Фоменко.

Фоменко был избран председателем московского городского отделения Партии роста в ноябре 2018 года. Во время президентской кампании того же года актер был доверенным лицом Титова.