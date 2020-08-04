Косачев сравнил кризис в отношениях России и Белоруссии с семейной ссорой

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Российско-белорусские отношения похожи на семейную ссору, в которой Москва занимает более выдержанную позицию. Такое мнение выразил во вторник глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Если в семейной ссоре одна из сторон начинает бить посуду, то бить посуду в ответ - худшая реакция. Только на потеху соседям. Россия не бьет посуду в нашей семейной ссоре. И слава Богу", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

При этом сенатор отметил, что времена после выборов не за горами. "И они обязательно наступят", - добавил глава международного комитета СФ.

Лукашенко во вторник, выступая с посланием к белорусскому народу и парламенту, заявил, что Москва всегда будет ближайшим союзником Минска, кто бы ни находился у власти. При этом он отметил, что Россия напрасно поменяла "братские отношения" с Белоруссией на "партнерские".

Говоря об инциденте с задержанными в стране россиянами, он сказал, что они не находились в стране транзитом, а были заброшены специально, "команда была - ждать". Ранее в Белоруссии были задержаны 33 россиянина, которых местные правоохранительные органы подозревают в подготовке к организации массовых беспорядков. Российская сторона отвергает эти обвинения.

Шестые президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. 4 августа началось предварительное голосование, которое продлится до 8 августа. Ранее Центризбирком Белоруссии принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на президентский пост - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.