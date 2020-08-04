Эксперт: Лукашенко жестким лавированием рискует потерять поддержку и в РФ, и на Западе

"Лукашенко, очевидно, пытается в глазах Запада сбалансировать применение каких-то жестких методов для контроля над исходом выборов демонстрацией своей независимости от Москвы. Это довольно рискованный вариант, потому что Лукашенко может в итоге потерять и там, и там, если Запад не пойдет на более активное сотрудничество, признав эти выборы нелегитимными, а Москва затаит злобу по поводу того, что публично в таком даже хамоватом тоне он ее осадил словами о "грязной политике", - сказал Кортунов. - Это те вопросы, которые, даже если они возникают, решаются другим образом и без такой риторики".

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, пытаясь выстраивать отношения и с Западом, и с Россией, рискует утратить поддержку обеих сторон. Такое мнение во вторник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.

При этом аналитик обратил внимание, что заявления белорусского лидера об отрядах, готовящихся дестабилизировать обстановку в республике, выглядят совсем далекими от реальности. По словам специалиста, Лукашенко, несмотря на агрессивную риторику, остается наилучшим партнером для Москвы, поскольку в случае его переизбрания Белоруссия не станет сильно менять политический курс и в регионе сохранится статус-кво. С этой точки зрения, тезисы президента Белоруссии о том, что РФ ставит ему всяческие препоны в ходе избирательной компании, звучат нелогично, добавил собеседник агентства, поскольку "в Москве никто не хочет, чтобы в Минске появился белорусский Пашинян".

Специалист также отметил, что проходящая сейчас в Белоруссии президентская кампания становится для Лукашенко самой сложной за все время его пребывания у власти, поскольку в настоящий момент его "способность контролировать избирательные процессы ниже, чем когда бы то ни было".

Крен на Запад

В случае переизбрания Лукашенко будет работать над тем, чтобы максимально активизировать отношения со странами Запада для создания противовеса российскому влиянию на республику, предположил Кортунов.

"Я думаю, что выбор вектора внешней политики Белоруссии в случае победы Лукашенко на выборах будет зависеть от того, что ему предложит или не предложит Запад. Он будет пользоваться любой возможностью, чтобы сбалансировать российское влияние, - продолжил эксперт. - Мы не знаем, как пройдут выборы, каким будет давление со стороны общественности на Западе, поэтому Лукашенко будет настолько прозападным, насколько ему это позволят. Россия тоже будет Лукашенко поддерживать, но, наверное, осадок останется, поскольку какую-то красную линию он перешел, и в полной мере, возможно, восстановить отношения уже не получится".

Аналитик напомнил, что курс на выстраивание взаимодействия с западными странами просматривался в белорусской политике в последние годы еще до старта нынешней президентской гонки. В частности, недавно впервые за 12 лет был назначен посол Белоруссии в США. Однако, как констатировал генеральный директор РСМД, чтобы продолжить это движение, белорусскому лидеру придется все больше дистанцироваться от Москвы.

В то же время, ослабление позиций Лукашенко внутри страны, а также появление сильных политических конкурентов может потребовать от него жестких мер для победы на выборах, что вызовет резкое осуждение в западных странах и закроет возможности для развития сотрудничества. Особенно этот сценарий может сказаться на белорусско-американских отношениях, если на выборах президента США в ноябре победит кандидат от демократов Джо Байден, уделяющий большое внимание правочеловеческой проблематике.

"Последнее слово должен сказать белорусский народ. Это хоть и законопослушные люди, не склонные к насилию и протестной деятельности, но мы видим, что все меняется. Кто бы еще год назад мог подумать, что в Минске будут такие демонстрации?" - резюмировал Кортунов.