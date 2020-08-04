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Посол РФ назвал надуманными обвинения в причастности к взлому почты экс-министра Британии

Сами британцы "изобретают поводы и сами же на них реагируют", указал Андрей Келин

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Великобритания изобретает надуманные поводы для обвинений России в причастности к хакерским атакам на электронную почту бывшего министра торговли Великобритании Лиама Фокса. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

"Сами (британцы - прим. ТАСС) изобретают поводы и сами же на них реагируют", - ответил он, комментируя сообщение информагентства Reuters о взломе почты британского экс-министра торговли Фокса и возможной причастности к этому России.

Теги
ВеликобританияРоссияКелин, Андрей Владимирович
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