Посол РФ назвал надуманными обвинения в причастности к взлому почты экс-министра Британии

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Великобритания изобретает надуманные поводы для обвинений России в причастности к хакерским атакам на электронную почту бывшего министра торговли Великобритании Лиама Фокса. Об этом заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала "Россия-24" во вторник.

"Сами (британцы - прим. ТАСС) изобретают поводы и сами же на них реагируют", - ответил он, комментируя сообщение информагентства Reuters о взломе почты британского экс-министра торговли Фокса и возможной причастности к этому России.