Посол: Лондон преувеличивает свое значение для политики РФ, выступая с обвинениями

ЛОНДОН, 5 августа. /ТАСС/. Лондон существенно преувеличивает свое значение для российской политики, обвиняя РФ в попытках вмешательства во внутренние дела Соединенного Королевства. Об этом заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью газете Daily Mail, опубликованном во вторник вечером на сайте издания.

"Место и значение Великобритании в российской политике не столь велико. У нас есть намного более серьезные проблемы", - отметил посол, добавив, что официальный Лондон "очень сильно преувеличивает свое значение" в глазах России.

Келин вновь отверг обвинения в том, что РФ каким-либо образом пыталась повлиять на итоги референдума о независимости Шотландии, состоявшегося в 2014 году, референдума по вопросу о выходе Великобритании из ЕС, который был проведен в 2016 году, а также выборов в британский парламент 2019 года. Как подчеркнул дипломат, во всех этих случаях Москва не была политически заинтересована в том или ином исходе и для нее "не имело смысла поддерживать одну из сторон".

"Все эти обвинения надуманные, если не сказать выдуманные", - отметил Келин. По словам посла, якобы имевшая место попытка российских хакеров украсть данные о созданных за рубежом вакцинах от коронавируса имела бы мало смысла, учитывая, что РФ опережает большинство стран мира в осуществлении собственной программы по разработке вакцины. Диломат также отметил, что считает бессмысленным попытки приписать хакерам из РФ взлом электронной почты бывшего министра внешней торговли Великобритании Лиама Фокса. Он напомнил, что РФ не обвиняет Соединенное Королевство во вмешательстве в российские демократические процессы, хотя ЦИК РФ и отмечал кибератаки с территории Великобритании, осуществлявшиеся на систему голосования по поправкам в Конституцию России.

Перспективы на будущее

Келин напомнил о том, что в настоящий момент отношения между Москвой и Лондоном "находятся в состоянии, близком к замороженному", а "потоки грязи", которые регулярно льются на Россию в британской прессе "не способствуют желанию улучшать отношения и налаживать диалог со стороны Москвы".

"С одной стороны Великобритания сигнализирует о желании улучшить отношения, однако в то же время выступает с беспочвенными обвинениями. Мы терпеливы, никуда не торопимся и готовы улучшать отношения, когда и британское правительство окажется к этому готово", - сказал посол. По его словам, рано или поздно отношения двух стран неизбежно нормализуются.

Отвечая на вопрос Daily Mail о предстоящем получении предпринимателем Евгением Лебедевым статуса пожизненного пэра и места в Палате лордов, Келин выразил надежду на то, что это поможет наладить взаимопонимание между странами.

"Возможно, это к лучшему. Даже в Палате лордов британского парламента должны иметь место альтернативные взгляды и разнообразие мнений ", - сказал посол.

Обвинения Лондона

В июле глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что правительство Соединенного Королевства считает, будто "российские силы предпринимали попытки вмешаться" в прошлогодние британские парламентские выборы путем распространения "незаконно полученных" правительственных документов. Речь идет о публикации компрометировавшего консерваторов документа о ходе торговых переговоров между Лондоном и Вашингтоном. При этом Рааб добавил, что признаков наличия "широкомасштабной кампании" по вмешательству в британские демократические процессы выявлено не было.

Вскоре после этого Национальный центр кибербезопасности Великобритании опубликовал документ, в котором Россия с многочисленными оговорками обвинялась в попытке украсть сведения о разработке вакцины от коронавируса в Великобритании, Канаде и США. Это, как установили спецслужбы трех упомянутых стран, якобы делала группировка APT29 ("Эй-пи-ти-29"), которая "почти наверняка является частью российских разведслужб".

21 июля комитет по деятельности служб разведки и безопасности парламента Соединенного Королевства распространил доклад по России, в котором она названа угрозой национальной безопасности Великобритании, и утверждается, что российское влияние в Соединенном Королевстве является "новой нормой". Доклад содержит критику в адрес британского правительства за бездействие перед лицом этой якобы существующей угрозы и поощрение притока в Великобританию российских денег.

По словам Келина, угроза для Великобритании со стороны влиятельных российских олигархов крайне преувеличена, так как "последние олигархи были в России примерно 20 лет назад", а многие из состоятельных выходцев из РФ, проживающих сейчас в Великобритании, скрываются там от российского правосудия, и отнюдь не продвигают интересы Кремля.

"Если британские власти примут решение предоставить нам больше информации об этих людях или утвердительно ответят на наши запросы об их экстрадиции, мы будем это только приветствовать", - подчеркнул посол.