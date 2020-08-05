В Еврейской АО к выборам губернатора допустили пятерых кандидатов

ТАСС, 5 августа. Избирательная комиссия Еврейской автономной области допустила к выборам губернатора региона пятерых кандидатов. Об этом сообщило в среду управление по информационной политике аппарата губернатора и правительства ЕАО.

"Сегодняшняя комиссия подвела черту под окончательным количеством кандидатов, которые у нас пойдут на выборы губернатора Еврейской автономной области. Пять кандидатов зарегистрированы. Впервые за всю историю выборов губернатора в ЕАО у нас такое количество отказов. Даже если кандидаты приносили необходимое количество подписей - 29, то не выдерживали географический принцип. Им необходимо было предоставить подписи из не менее чем пяти муниципальных образований", - приводятся в сообщении слова председателя областной избирательной комиссии Елены Саутиной.

Кандидат от "Справедливой России" Владимир Дудин стал пятым зарегистрированным кандидатом в губернаторы ЕАО, а представителю КПРФ Максиму Кукушкину отказано в регистрации, он не прошел муниципальный фильтр. Отказано было также кандидату от Демократической партии России Евгении Пастернак, представителю Партии прогресса Владимиру Бородину и члену партии "Зеленые" Галине Фидориной. Эти кандидаты не предоставили необходимое количество достоверных подписей, а также полные сведения о сенаторах.

Уточняется, что жалоб на отказ в регистрации ни от кого из кандидатов не поступило.

Выборы главы региона назначены на 13 сентября. На пост главы региона претендуют врио губернатора области Ростислав Гольдштейн, представитель партии "Родина" Борис Тихонов, партии "Патриоты России" Роман Куземский, представитель Коммунистической партии социальной справедливости Александр Крупский, депутат местного законодательного собрания от "Справедливой России" Владимир Дудин.

Отставку прежнего губернатора Александра Левинталя президент РФ Владимир Путин принял 12 декабря 2019 года, назначив Гольдштейна врио руководителя региона. До этого Гольдштейн являлся членом Совета Федерации, где представлял правительство ЕАО.