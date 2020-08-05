Посольство России в Японии предупредило о растущей активности местных ультраправых

ТОКИО, 5 августа. /ТАСС/. Посольство РФ в Токио предупреждает о готовящихся акциях протеста у его здания, приуроченных к 75-й годовщине вступления СССР в войну против Японии, и призывает соотечественников проявлять осторожность. Об этом говорится в опубликованном в среду сообщении российского диппредставительства.

"Уважаемые соотечественники, в связи с 75-летней годовщиной вступления Союза Советских Социалистических Республик в войну против милитаристской Японии ряд ультраправых организаций планирует провести 8, 9 и 10 августа серию протестных акций около посольства Российской Федерации в Японии и прилегающих районах", - указывается в тексте. По данным посольства, японская полиция пообещала принять все необходимые меры "для обеспечения безопасности диппредставительств, расположенных" в этой части Токио. В то же время посольство призывает "всех соотечественников быть бдительными и аккуратными в этот период времени".

Ультраправые периодически устраивают демонстрации и митинги возле российских дипломатических представительств на территории Японии. Обычно такие вылазки приходятся на значимые для японской стороны даты, такие как "День северных территорий" (так здесь называют южные Курильские острова) 7 февраля или день вступления СССР в войну против Японии 8 августа.