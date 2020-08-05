Постпред России в Вене призвал США определиться с продлением ДСНВ

ВЕНА, 5 августа. /ТАСС/. США пора определиться с вопросом продления Договора по сокращению стратегических и наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3). Об этом заявил в среду постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

"Срок действия нового ДСНВ истекает ровно через полгода. В отношении теоретически все еще возможного продления сохраняется неопределенность. Вашингтон продолжает отмалчиваться. Пора бы определиться. Будет жаль, если еще одно важное соглашение Штаты пустят под нож", - написал Ульянов в Twitter.

Российско-американский ДСНВ истекает в начале будущего года, если стороны не придут к согласию о продлении. Договор был подписан в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1 550 боезарядов на них, 800 развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ. Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.