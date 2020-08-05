Наблюдатели из России будут работать на выборах президента Белоруссии в составе миссии СНГ

МИНСК, 5 августа. /ТАСС/. Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев обсудил с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым координацию действий российских дипломатов с наблюдателями от РФ, которые будут работать в составе миссии от стран СНГ на президентских выборах в республике. Об этом сообщили в среду в пресс-службе российского диппредставительства.

"Были обсуждены вопросы взаимодействия российских дипломатов с наблюдателями от России, которые будут работать в составе миссии от стран СНГ на выборах президента Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Во вторник началось досрочное голосование, которое продлится до 8 августа. На высший пост претендуют действующий глава государства Александр Лукашенко, сопредседатель общественного движения "Говори правду" Андрей Дмитриев, бывший депутат нижней палаты парламента Анна Канопацкая, Светлана Тихановская и председатель партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. Двум претендентам - находящемуся под арестом бывшему председателю правления Белгазпромбанка Виктору Бабарико и экс-главе Парка высоких технологий Валерию Цепкало - в регистрации отказано.

ЦИК к настоящему времени аккредитовал 219 международных наблюдателей, из них 174 представляют структуры СНГ. Во вторник глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что российский Центризбирком не получал официального приглашения от белорусских коллег для участия в наблюдении за выборами президента и принял решение не направлять в республику своих представителей.