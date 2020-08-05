В КПРФ предложили приравнять фальсификации на выборах к госизмене

СЕНЕЖ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Фальсификация итогов выборов должна быть приравнена к государственной измене и захвату власти, заявил в среду зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По мнению политика, это повысит в том числе доверие населения к избирательной системе.

"У нас явка какая реальная - низкая, люди на выборы не приходят из-за чего - потому что не верят избирательной системе. Поэтому нужна честность, прозрачность, нужно приравнять фальсификации на выборах к государственной измене, <...> к захвату власти. Чтобы не условными сроками отделывались", - заявил он, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".