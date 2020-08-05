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В КПРФ предложили приравнять фальсификации на выборах к госизмене

В партии считают, что это повысит в том числе доверие населения к избирательной системе
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин Ростислав Нетисов/ТАСС
Описание
Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин
© Ростислав Нетисов/ТАСС

СЕНЕЖ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Фальсификация итогов выборов должна быть приравнена к государственной измене и захвату власти, заявил в среду зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин. По мнению политика, это повысит в том числе доверие населения к избирательной системе.

"У нас явка какая реальная - низкая, люди на выборы не приходят из-за чего - потому что не верят избирательной системе. Поэтому нужна честность, прозрачность, нужно приравнять фальсификации на выборах к государственной измене, <...> к захвату власти. Чтобы не условными сроками отделывались", - заявил он, выступая на молодежном форуме "Территория смыслов".

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