{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Жириновский и Миронов поспорили о том, пройдут ли справороссы в Госдуму восьмого созыва

Спор начался с того, что глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов заметил, что у "Справедливой России" не хватит кандидатов занять места в Думе в случае ухода единороссов

СЕНЕЖ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и глава "Справедливой России" Сергей Миронов в среду в ходе общения с участниками форума "Территория смыслов" поспорили о том, получится ли у справороссов пройти в Госдуму восьмого созыва, в разгар спора политики даже встали со своих мест.

Вопрос о будущем составе Госдумы поднял один из активистов молодежной организации справороссов, критично высказавшись о присутствии в нижней палате депутатов от "Единой России". В ответ глава фракции единороссов Сергей Неверов заметил, что у "Справедливой России" не хватит кандидатов занять места в Думе в случае ухода единороссов.

"Вы вниз идете, вы на будущий год в парламент не попадете!", - взял слово Жириновский, обращаясь к Миронову.

Затем Жириновский и Миронов поднялись со своих мест под аплодисменты участников форума, чтобы продолжить дискуссию лицом к лицу. "Владимир Вольфович, пари давайте <...>, с вас ящик шампанского, с меня ящик коньяка, - ответил Миронов, - "Справедливая Россия" победит <...>, вы проиграете".

Политики не пожали руки друг другу. Жириновский напомнил, что этого делать нельзя из-за санитарных ограничений.

Теги
Неверов, Сергей ИвановичЖириновский, Владимир ВольфовичМиронов, Сергей МихайловичРоссия
Медведев призвал создать организацию эко-волонтеров под эгидой "Единой России"
Председатель партии указал, что особенно ценным волонтерское движение оказалось в период пандемии
Читать полностью