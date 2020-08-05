Медведев ориентировал кандидатов от "Единой России" на победу на выборах

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев поставил перед членами партии задачу добиться успеха на выборах в Единый день голосования в нынешнем году.

"Конечно, в этом году избирательная кампания проходит по совершенно особому сценарию, но она должна быть для нашей партии успешной, я надеюсь, вы все из этого исходите, надо победить", - обратился Медведев к участникам кадрового проекта "ПолитСтартап".

На встрече с ними председатель партии отметил, что "есть законы избирательного жанра 2020 года". "К сожалению, многие вопросы и многие избирательные технологии, которые применялись любыми партиями и нашей партией прежде, не работают, далеко не всегда легко найти возможность лично достучаться до конкретного человека, обратиться к конкретной семье, не все могут быть на это согласны", - пояснил Медведев, добавив, что также существуют "разные условия в разных регионах". На его взгляд, следует активнее использовать электронные и цифровые технологии для общения с избирателями.