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Обострение армяно-азербайджанского конфликта

Медведев напомнил об ответственности диаспор за стычки выходцев из Армении и Азербайджана

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев напомнил диаспорам об ответственности в связи со столкновениями выходцев из Армении и Азербайджана на территории РФ. Об этом он сказал в среду на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап".

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"Когда это все (конфликт вокруг Нагорного Карабаха) превращается из иностранной проблемы во внутреннюю проблему [РФ], вот эти диаспоры тоже должны ощущать свою ответственность", - подчеркнул Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичАзербайджанАрменияОбострение армяно-азербайджанского конфликта
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