Медведев напомнил об ответственности диаспор за стычки выходцев из Армении и Азербайджана

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев напомнил диаспорам об ответственности в связи со столкновениями выходцев из Армении и Азербайджана на территории РФ. Об этом он сказал в среду на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап".