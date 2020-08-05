Медведев заявил, что со сторонниками Фургала необходимо считаться

"Безусловно, наши люди имеют право на гражданскую позицию, они ее активно выражают, ничего в этом противоестественного нет, единственный вопрос - гражданская позиция должна выражаться в формах, которые соответствуют закону", - указал Медведев в среду на встрече с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап". Он подчеркнул, что "сегодня соответствуют закону такие формы проявления гражданской воли, которые не противоречат существующим санитарно-эпидемиологическим правилам".

"Об этом нужно думать всем, кто так или иначе хочет свою гражданскую позицию выразить, потому что можно с большим уважением относиться к той или иной позиции и в защиту кого-то, и против кого-то, но если в результате массового скопления людей растет заболеваемость [коронавирусной инфекцией], то это уже отражается на всех", - подчеркнул Медведев. На его взгляд, "реализация гражданских прав не может осуществляться в противоречии с их назначением, здесь должен действовать такой же подход, как в отношении работы врача - "не навреди". "Сам имеешь право на гражданскую позицию, но это не должно затрагивать других людей", - отметил председатель "Единой России".

При этом он констатировал, что "людей, которые поддерживают бывшего губернатора [Хабаровского края Сергея Фургала], много, это явление, с которым и государство должно считаться".

О деле Фургала

Виновность Фургала должен определить суд, заявил Медведев. Он также подчеркнул, что этот суд должен проходить в соответствии с действующими правилами, а не так, "как кому-то хочется".

"Сергею Фургалу предъявлено тяжкое обвинение, никогда в истории России высшему должностному лицу субъекта Федерации такие обвинения не предъявлялись", - констатировал Медведев. "Это не означает, что он (Фургал) виновен, это означает только то, что есть такой факт, виновность определит суд", - подчеркнул он.

Председатель "Единой России" также отметил, что "суд должен проходить в соответствии с действующими правилами, включая правило о подсудности - не так, как кому-то хочется - пусть здесь судят - а так, как это установлено Уголовно-процессуальным кодексом".

Говоря о том, что Фургал обвиняется в преступлениях, совершенных порядка 15 лет назад, Медведев заметил, что "нужно понимать, что человек, который занял один из очень высоких постов, естественно, сразу попадает в особую ситуацию, становится объектом очень внимательного исследования, как и люди, которые работают на федеральном уровне". "Если человек где-то набедокурил в 1990-е годы, а потом тихо на пенсии сидит, может, к нему и меньше внимания будет, но это не основание для того, чтобы не применять ответственность при наличии оснований", - сказал председатель "Единой России". Он также обратил внимание на то, что "все остальное - в компетенции следственных органов и суда". "Пусть доказывают вину", - резюмировал Медведев.