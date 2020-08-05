Медведев: использование РФ как образа врага на выборах в Белоруссии чревато последствиями

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Стремление сделать из России врага и использовать этот образ в ходе предвыборной кампании в Белоруссии может привести к печальным последствиям, заявил в среду председатель "Единой России", зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с участниками проекта "ПолитСтартап".

"Невозможно отделаться от мысли, что разные казусы, которые происходят, это часть такой достаточно несложной политической технологии - вылепить образ врага и при помощи образа врага добиться политического результата, а дальше хоть трава не расти или гори все синим пламенем. Это вызывает не только чувство обиды, это очень печально, и последствия этого будут печальные", - сказал он, комментируя электоральную компанию в Белоруссии.

При этом председатель "Единой России" подчеркнул, что "все, что происходит в Белоруссии - это дело самой Белоруссии". "Тем не менее мы, конечно, не можем не видеть, что сегодня российско-белорусские отношения, я даже больше скажу - Союзное государство, интеграция - стали мелкой разменной монетой в ходе избирательной кампании", - констатировал он.