Медведев готов стать наставником для молодых политиков при подготовке к выборам в Госдуму

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев на встрече в режиме видеоконференции с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап" выразил готовность помочь молодым политикам при подготовке к выборам в Думу и стать их наставником.

"Что касается того, чтобы стать наставником в ходе подготовки к выборам в Государственную думу, пожалуйста, стану", - сказал он. "Если мой скромный опыт будет кому-то полезен, я с удовольствием это сделаю", - добавил Медведев.

По его словам, "ПолитСтартап", как политическая технология, себя оправдал. "Он помог вам, вы стали уже состоявшимися политиками. Вы еще не избраны, но то, что вы начали свою политическую карьеру - сомнения никакого нет. Я не вижу ничего плохого, чтобы работу в рамках "ПолитСтартапа" распространить и на Государственную думу", - заключил председатель "Единой России".