Медведев заявил, что тему закона о лоббизме не стоит активно продвигать перед избирателями

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Замглавы Совета безопасности РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев посоветовал однопартийцам активно не продвигать тему закона о лоббизме среди избирателей. Об этом он заявил на встрече с участниками партийного кадрового проекта "ПолитСтартап", которые стали кандидатами на выборах в этом году.

"Не факт, что тему лоббизма нужно активно продвигать перед избирателями, могут не понять, аккуратнее с этим", - сказал он, пояснив, что избирателям может показаться, будто с помощью такой инициативы кандидат может в будущем защищать свои частные интересы.

Председатель партии согласился при этом, что о вопросе подготовки и принятия закона о лоббизме "можно думать". Медведев напомнил об опыте РФ в этой области в 1990-е годы, "когда все было нецивилизованно и когда лоббизм процветал вне законодательных рамок, но всем было понятно, что конкретный депутат получает деньги от конкретной крупной компании и проводит законы в пользу этой компании".

"Но нам же нужно не это. Если говорить о лоббизме, то это должен быть институт, который в конечном счете приносит обществу благо, пользу", - заявил замглавы СБ РФ. По его словам, в этой сфере необходимо баланс, "и если такой закон принимать, то создание такого баланса будет очень сложной юридической задачей, может быть, одной из самых сложных".