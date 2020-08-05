Медведев призвал аккуратно подходить к агитации в соцсетях из-за проблем верификации

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Председатель "Единой России" Дмитрий Медведев считает актуальным использование новых форм предвыборной агитации через социальные сети, однако обращает внимание на сложность проблемы верификации информации, распространяемой по таким каналам.

В среду во время встречи с участниками кадрового проекта "ПолитСтартап" Медведеву был задан вопрос о возможности усовершенствования выборного законодательства с целью активизации работы кандидатов со своим электоратом в соцсетях.

Медведев не согласился с утверждением, что избирательное законодательство в части форм агитации устарело. "Часть избирателей, даже вы, молодые люди, можете получить [информацию] из этих устаревших, как вы говорите, источников - печатной агитации, радио и так далее", - заметил он.

При этом лидер единороссов констатировал, что "огромное количество людей, особенно молодых людей, да и не только, пользуются социальными сетями". Однако, указал он, "самый сложный вопрос - каким образом верифицировать корректность той информации, которая идет через социальные сети".

В качестве примера Медведев привел использование разного рода информации в качестве доказательств в судебных процессах. "Если по телевидению, радио, печатным источникам все понятно, можно найти, откуда [информация], и, если там вранье откровенное, клевета, можно привлечь автора такого объекта к ответственности. И, как правило, ни одно солидное издание, ни один солидный электронный печатный орган такими вещами на занимается, есть вероятность, что тебя "закроют" или, как минимум, будут многотысячные штрафы", - пояснил он.

Проблема верификации

Что же касается социальных сетей, то с ними ситуация "гораздо сложнее", отметил Медведев, напомнив, что у многих пользователей неверифицированные страницы в соцсетях. "От вашего имени кто-нибудь открывает еще один аккаунт и там несет такую чушь, которая бросает тень на вас и на партию. Вы опровергаете, но, как вы знаете, по законам жанра ваше опровержение прочитают 5%, а остальные будут уверены, что этот кандидат от "Единой России" такой-сякой и так далее", - обрисовал он ситуацию.

"Надо учитывать современные избирательные веяния, надо учитывать роль и место социальных сетей в нашей жизни, сомнений нет. Но делать это нужно аккуратно, так, чтобы не разбалансировать избирательную систему. Где здесь правильный баланс - это нам всем предстоит узнать", - отметил председатель "Единой России".

Он также обратил внимание, что эти "тонкие вопросы" интересуют и политиков в других странах. "Вот один известный человек каждый день раз 20 говорит "фейк ньюс". Можно по-разному к нему относиться, хотя, понятно, он президент крупнейшей страны, но ведь он здесь отчасти прав, как минимум. Потому что это все стало таким постоянным фактором нашей жизни", - отметил Медведев.

Более того, сославшись на разговоры со специалистами в области технологий, он не исключил, что "скоро наступит время, когда будет очень тяжело отличить реального человека, который выступает, допустим, как сегодня, от виртуального образа, сконструированного на компьютере". "Раньше, чтобы это сделать, требовались усилия сотен человек, миллионные затраты, месяцы работы. Сейчас уже есть программы, вы знаете об их существовании, которые позволяют смоделировать голос абсолютно неотличимый, и вы пойдите потом докажите, что вы этого не говорили", - привел Медведев пример, добавив, что такие программы "помимо голоса уже создают и зрительный образ".

"ПолитСтартап"

Проект "ПолитСтартап" был запущен в "Единой России" в 2018 году. Изначально он реализовывался в 25 регионах, в этом году участие в нем принимает 41 регион.

Проект направлен на кадровое обновление партийных рядов, в него приглашаются участники в возрасте до 35 лет, которые никогда не занимались политикой. Они получают наставников из числа представителей партии в регионе и федеральных экспертов, которые помогают им сформировать дорожные карты для участия в праймериз. Также они проходят обучение по специальным образовательным модулям, которые позволяют им повысить свои навыки для работы в сфере политики.

Участники "ПолитСтартапа" выдвигались на предварительное голосование по отбору кандидатов партии на сентябрьские выборы в регионах.