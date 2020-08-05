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Избирком Костромской области зарегистрировал пять кандидатов на выборы губернатора

В их числе Сергей Ситников, Руслан Федоров, Александр Плюснин, Валерий Ижицкий, а также Георгий Тащиев

КОСТРОМА, 5 августа. /ТАСС/. Избирательная комиссия Костромской области зарегистрировала пять кандидатов на выборы губернатора региона, которые состоятся 13 сентября. Об этом сообщили ТАСС в областном избиркоме.

"Кандидат от КПРФ Валерий Ижицкий сегодня зарегистрирован. Таким образом, всего избирком зарегистрировал пять кандидатов", - сказала собеседница агентства.

29 июля избирком Костромской области завершил прием документов на регистрацию кандидатов на выборы губернатора региона, документы на регистрацию подали пять человек. Ранее документы о выдвижении в областной избирком подавали десять человек.

Избирком зарегистрировал выдвинутого партией "Единая Россия" действующего главу области Сергея Ситникова; кандидата от ЛДПР, помощника депутата Госдумы РФ Андрея Свинцова Руслана Федорова; депутата Костромской областной думы, кандидата от "Справедливой России" Александра Плюснина; кандидата от КПРФ, главу Костромского областного отделения партии Валерия Ижицкого; а также кандидата от Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Георгия Тащиева.

Костромская областная дума 10 июня назначила дату выборов губернатора и регионального заксобрания на 13 сентября.

Теги
Ситников, Сергей КонстантиновичРоссияКостромская область
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