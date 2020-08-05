Миронов допустил досрочные выборы в Госдуму в конце декабря

СЕНЕЖ /Московская область/, 5 августа. /ТАСС/. Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов допустил возможность проведения досрочных выборов в Госдуму в конце декабря.

"Я допускаю такую возможность, - сказал Миронов, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. - Что-то мне подсказывает, что выборы могут быть немножко раньше, чем осенью 2021 года".

По его мнению, этот вопрос будет решаться на основании социологических данных. "Я думаю, что где-нибудь в конце августа замеры сделают, посмотрят, какая обстановка в стране", - прогнозирует он.

Парламентарий сослался на "желание сменить состав Госдумы, в том числе в руководстве страны" после внесения изменений в конституцию.

Активное обсуждение вопроса досрочных выборов, отметил депутат, пока не ведется. "Но что-то мне подсказывает, что тема не закрыта до конца декабря этого года", - добавил глава справороссов.

Говоря об электоральных перспективах партии, политик выразил уверенность, что она попадет в следующий состав нижней палаты парламента. "Более того, я думаю, даже в большем составе, чем сейчас (22 члена фракции - прим. ТАСС)", - полагает он.

"Мы сейчас занимаемся ребрендингом, к выборам в Госдуму партия будет обновленной", - заверил Миронов.