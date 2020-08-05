В Совфеде сформировали делегацию для наблюдения на выборах президента Белоруссии

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Совет Федерации сформировал делегацию, которая поедет в Белоруссию для участия в наблюдении за выборами президента страны, координатором назначен вице-спикер верхней палаты парламента Николай Журавлев. Об этом ТАСС сообщил в среду зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, который вошел в состав делегации.

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"Делегация представителей Совета Федерации по наблюдению за выборами президента Белоруссии сформирована. Мы готовы выехать. Координатором назначен Николай Андреевич Журавлев", - сказал Башкин.

По его словам, в состав делегации вошли представители от Совета Федерации, а также члены палаты, которые поедут в Белоруссию по линии наблюдательной миссии СНГ.

Башкин также сообщил, что делегация планирует отправиться в Белоруссию 7 августа.

Президентские выборы в Белоруссии пройдут 9 августа. Ранее ЦИК страны принял решение о регистрации пяти человек в качестве кандидатов в президенты (это Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень). Двум претендентам на пост главы государства - Виктору Бабарико и Валерию Цепкало - было отказано в регистрации.