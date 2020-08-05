Патрушев: историю нужно не править, а изучать, чтобы не повторять ошибки

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев уверен, что историю нельзя корректировать, ее необходимо лишь изучать для избежания повторения ошибок. Такое мнение он выразил в опубликованном в среду интервью "Российской газете".

"Историю необходимо изучать, а не пытаться скорректировать, - подчеркнул секретарь СБ РФ. - Прошлое изменить нельзя. Наработанный предыдущими поколениями позитивный опыт следует использовать, а допущенные в тот или иной момент истории ошибки надо стараться впредь не повторять". "Мы становимся свидетелями попыток искажения истории и замалчивания кровавых злодеяний фашистских режимов, - заметил при этом он. - И это является одной из причин того, что через 100 лет после того, как фашисты и нацисты подняли голову в Европе, их лозунги сегодня вновь звучат на площадях ряда стран".

Говоря о причинах роста популярности фашистской идеологии в Европе в прошлом веке, секретарь Совбеза РФ напомнил мнение историков о том, что "после Первой мировой войны значительное количество людей, прошедшее через ужасы кровопролитных боев, осознало, что навязываемые европейскому обществу либеральные ценности не предотвратили бойню 1914-1918 годов и не обеспечили возвращение к нормальной жизни ни солдатам-победителям, ни тем более побежденным". По его словам, многие в Европе чувствовали себя в отчаянии, "ненужными и выброшенными из социума", "преданными властью". "Деньги на военных заказах, которые крупный бизнес привык делать, манили куда больше, чем мирная торговля, а агрессивная геополитическая доктрина нацистов такие заказы обещала в изобилии, - добавил Патрушев. - Наконец, для фашизма сложилась и благоприятная международная обстановка. Манипуляции по поводу "угрозы с востока", которой русофобы Европы запугивали своих соотечественников не первое поколение, получили новый импульс с возникновением Советской России".

Секретарь Совбеза заметил, что многие историки считают Японию тех лет по агрессивности, жестокости и амбициям не уступавшей Третьему рейху. "Воодушевленная идеей о своем превосходстве над другими народами, в 1937-1945 годах японская армия зверски уничтожила миллионы мирных жителей Китая, Кореи, Индокитая, Филиппин, Индонезии, - напомнил он. - До последнего придерживаясь принципов милитаристской идеологии, Япония не спешила капитулировать, несмотря на поражение Германии".

Патрушев также высказался за проведение учеными разных стран исследований, чтобы противопоставить их результаты попыткам фальсифицировать историю. По его мнению, политика государств также должна не допускать "манипулирования этническими мифами".

Он подчеркнул необходимость отстаивать историческую правду. "Это предполагает организацию серьезных научных изысканий, направленных на формирование объективной картины прошлого. Кроме того, необходимо углублять научный диалог в рамках международного академического сообщества, направленный на совместное противостояние историческим вымыслам", - считает секретарь СБ. На его взгляд, "подобно тому, как в годы войны десятки стран и народов, несмотря на идеологические разногласия, объединились против общего врага, сегодня их наследники должны выступить единым фронтом, не допустив возрождения фашизма и нацизма в современном мире".

"В основе подхода, продвигаемого Россией, лежит формирование нетерпимости к фашистским движениям и их добровольным союзникам, недопущение оправдания и реабилитации нацистских и фашистских злодеяний", - отметил Патрушев. "Такие преступления в принципе не могут иметь срока давности", - подчеркнул он.

Патрушев уверен, что "демократическая мировая общественность должна сознавать, к каким кровавым последствиям приводит человеконенавистническая идеология - именно это знание является самой надежной гарантией от повторения подобных событий в будущем".

"Проводимая государствами культурная и образовательная политика должна быть нацелена на развитие критического мышления, отвергающего любые попытки распространения тоталитарных взглядов и манипулирования этническими мифами", - указал секретарь Совбеза РФ.