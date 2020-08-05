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Кризис на Украине

Патрушев заявил, что Киев применял против мирных жителей Донбасса пытки и издевательства

Против мирных жителей также применялись авиация и фосфорные бомбы, тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня, указал секретарь Совбеза РФ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев рассказал в опубликованном в среду интервью "Российской газете" о жестоких мерах, которые Киев применял против мирных жителей Донбасса во время активной фазы противостояния в регионе.

Таким образом он прокомментировал реплику журналиста о том, что "методы, которыми Киев с 2014 года ведет войну со своими же гражданами, называя их террористами и не вступая в переговоры, мало чем отличаются от зверств, которые в свое время практиковали нацисты на оккупированных территориях".

"Против мирных жителей применялись авиация и фосфорные бомбы, тяжелая артиллерия и реактивные системы залпового огня. А в "фильтрационных" лагерях, созданных якобы для выявления сепаратистов, обычным делом стали пытки и издевательства", - заявил Патрушев.

Теги
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