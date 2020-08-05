Пять кандидатов зарегистрировали на выборы губернатора Пензенской области

ПЕНЗА, 5 августа. /ТАСС/. Избирком Пензенской зарегистрировал в среду еще двух кандидатов на пост губернатора региона - от "Справедливой России" председателя пензенского реготделения партии Анну Очкину и от Партии пенсионеров депутата пензенской гордумы Петра Чугая. Регистрация кандидатов в губернаторы завершилась, сообщил ТАСС зампредседателя облизбиркома Алексей Климухин.

"Сегодня были зарегистрированы [в качестве кандидатов] Анна Очкина и Петр Чугай. На следующей неделе пройдет жеребьевка на предоставление кандидатам бесплатного эфирного времени и печатной площади в СМИ. С 15 августа начнется этап агитации в СМИ", - отметил собеседник агентства.

Всего в выборах губернатора Пензенской области примут участие пять кандидатов. Ранее облизбирком зарегистрировал в качестве кандидатов действующего главу региона Ивана Белозерцева, выдвинутого на выборы партией "Единая Россия", депутата заксобрания региона Александра Васильева, который представляет ЛДПР, и замглавы Пензы, депутата пензенской гордумы от КПРФ Олега Шаляпина.

Выборы губернатора Пензенской области пройдут 13 сентября. В этот же день состоятся довыборы депутата Госдумы по Лермонтовскому одномандатному округу. Депутатский мандат стал вакантным после перехода на работу в аппарат правительства РФ депутата Леонида Левина, представлявшего "Справедливую Россию".

Действующим губернатором Пензенской области является Иван Белозерцев. 13 сентября 2015 года Белозерцев одержал победу на выборах, набрав 86,04% голосов избирателей, 21 сентября того же года официально вступил в должность.