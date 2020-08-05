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Источник: РФ не меняет отношения к резолюции США по Ирану, несмотря на ее новый вариант

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Россия не примет попытки добиться одобрения СБ проводимой США политики максимального давления на Иран

ООН, 5 августа. /ТАСС/. Россия по-прежнему выступает против представленного в СБ ООН проекта резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в российском постпредстве при ООН, отвечая на вопрос о представленном днем ранее обновленном проекте резолюции США.

"Наша позиция не изменилась", - сказал собеседник агентства. На заседании Совета Безопасности ООН 30 июня во время обсуждения предложения США постпред России при ООН Василий Небензя дал понять, что даже в случае, если резолюция США все-таки будет вынесена на голосование в будущем, у нее не будет шансов быть принятой. Он подчеркнул, что Россия не примет попытки добиться одобрения СБ проводимой США политики максимального давления на Иран.

Сам проект резолюции, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, принципиально не отличается от варианта, представленного в июне. США предлагают запретить всем странам "через их территории или их граждан, а также при использовании их судов и самолетов прямую или непрямую покупку, продажу или передачу Ирану оружия или связанных материалов, за исключением случаев, когда такие поставки авторизованы специальным комитетом [СБ ООН] как минимум за 30-дневный срок и отвечают гуманитарным нуждам". Когда Вашингтон вынесет документ на голосование в Совете Безопасности, пока неизвестно.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно иранской ядерной сделке, должен истечь 18 октября 2020 года.

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