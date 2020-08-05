Источник: РФ не меняет отношения к резолюции США по Ирану, несмотря на ее новый вариант

ООН, 5 августа. /ТАСС/. Россия по-прежнему выступает против представленного в СБ ООН проекта резолюции США по продлению оружейного эмбарго в отношении Ирана. Об этом в среду сообщил ТАСС источник в российском постпредстве при ООН, отвечая на вопрос о представленном днем ранее обновленном проекте резолюции США.

"Наша позиция не изменилась", - сказал собеседник агентства. На заседании Совета Безопасности ООН 30 июня во время обсуждения предложения США постпред России при ООН Василий Небензя дал понять, что даже в случае, если резолюция США все-таки будет вынесена на голосование в будущем, у нее не будет шансов быть принятой. Он подчеркнул, что Россия не примет попытки добиться одобрения СБ проводимой США политики максимального давления на Иран.

Сам проект резолюции, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, принципиально не отличается от варианта, представленного в июне. США предлагают запретить всем странам "через их территории или их граждан, а также при использовании их судов и самолетов прямую или непрямую покупку, продажу или передачу Ирану оружия или связанных материалов, за исключением случаев, когда такие поставки авторизованы специальным комитетом [СБ ООН] как минимум за 30-дневный срок и отвечают гуманитарным нуждам". Когда Вашингтон вынесет документ на голосование в Совете Безопасности, пока неизвестно.

Срок действия ограничений на ввоз оружия в Иран, согласно иранской ядерной сделке, должен истечь 18 октября 2020 года.