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В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Доклад Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах. Об этом говорится в обнародованном в среду комментарии посольства России в Вашингтоне.

"Упомянутый доклад - попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", - отмечается в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Посольство подчеркивает также, что этот документ Госдепартамента по сути нацелен на дискредитацию альтернативных источников информации.

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