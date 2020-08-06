В посольстве РФ прокомментировали доклад Госдепа о дезинформации

ВАШИНГТОН, 6 августа. /ТАСС/. Доклад Госдепартамента об "экосистеме российской дезинформации и пропаганды" является попыткой заглушить предложения Москвы о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах. Об этом говорится в обнародованном в среду комментарии посольства России в Вашингтоне.

"Упомянутый доклад - попытка заглушить официальные российские предложения о возобновлении сотрудничества в ключевых сферах, от которых зависит безопасность всего мира", - отмечается в заявлении, опубликованном на странице дипмиссии в Facebook.

Посольство подчеркивает также, что этот документ Госдепартамента по сути нацелен на дискредитацию альтернативных источников информации.